Circuit Superstars arrive sur PS4

Après avoir sévi sur les consoles Xbox et sur PC, le jeu de course arcade édité par Square Enix Collective et développé par Original Fire Games arrive enfin sur PS4.

Si vous en aviez marre de toutes les simulations toujours plus réalistes et que vous aviez envie de retrouver le fun et les sensations des vieux jeux de course en vue aérienne, Circuit Superstars est pour vous.

Bien loin des Gran Turismo et autres Assetto Corsa, Circuit Superstars s’apparente à de vieux classiques comme Championship Sprint en arcades ou encore des titres comme Supercars ou Nitro sur de vieux ordinateurs comme l’Amiga.

Evidemment si le gameplay est assez arcade, cela nécessite un minimum de maîtrise. La réalisation a également été modernisé puisque le jeu est entièrement réalisé en 3D mais avec une vue aérienne et non les caméras derrière la voiture ou dans le cockpit.

Après donc les versions Xbox et PC, les possesseurs de PS4 peuvent enfin découvrir ce titre assez sympathique même s’il manque de modes de jeu et de contenu à mon goût. Vous aurez ainsi le choix entre 16 bolides et devrez concourir sur 19 circuits. Pour distinguer vos bolides et votre pilote, vous aurez à débloquer divers livrées pour les personnaliser.

8

Pour fêter l’évènement, Square Enix Collective lâche une nouvelle vidéo que vous pouvez voir ci-dessous.

Circuit Superstars est disponible sur PS4/Pro, XSX/S, Xbox One/X et PC. Le jeu est évidemment compatible PS5 en rétrocompatibilité.