GTA V et GTA Online arrivent sur PS5 et XSX/S à la mi-mars

Annoncé il y a déjà un moment, les versions next gen de GTA V vont enfin pointer le bout de leur nez dans quelques semaines.

C’est ainsi à partir du 15 mars prochain que les fans vont pouvoir (re)découvrir Grand Theft Auto V – et son pendant GTA Online – sur PS5 et XSX/S. Ces versions devraient bénéficier d’améliorations comme différents modes d’affichage pouvant aller jusqu’au 4K avec des framerates pouvant monter jusqu’à 60FPS (ce qui signifie pas forcément 4K60 n’est-ce pas?). Par ailleurs, les possesseurs de ces deux consoles devraient bénéficier d’améliorations sur les textures ainsi que sur le rendu à distance. Vous aurez également droit à des options HDR et même au ray tracing. Et enfin, comme d’habitude, vous profiterez de temps de chargement réduits grâce au SSD de la console ainsi qu’à l’audio 3D sur la PS5 ainsi qu’à une utilisation du DualSense.

Pour celles et ceux qui jouaient sur PS4 ou Xbox One, il sera possible de migrer vos sauvegardes histoire de ne pas tout reprendre de zéro.

A noter pour GTA Online qu’on va pouvoir se lancer sans devoir se coltiner le prologue de la campagne solo avant. On aura droit à la place à un didacticiel. Les versions next gen de GTA Online auront un nouveau garage où il sera possible d’améliorer ses véhicules (5 nouveaux et 5 anciens) afin de les booster et profiter de la puissance de ces consoles.

A part cela, Rockstar Games confirme – si besoin était puisque c’est un secret de polichinelle comme toutes les superproductions à suites – que le développement de GTA 6 est en cours. Les premiers rumeurs en parlaient déjà en 2020.

Gardez toutefois votre calme, GTA 6 n’est pas prêt de sortir. L’existence même des versions next gen de GTA V/GTA Online fait irrémédiablement penser que la suite est loin d’être prête pour les bacs de vos magasins favoris. Et si vous voulez mon pronostic, on ne verra pas sortir le jeu avant au moins 2024.