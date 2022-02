Bandai Namco remasterise les deux épisodes de la série Klonoa

Débuté sur la PSone, la saga Klonoa a connu plusieurs machines mais avait disparu de la circulation depuis des années. Bandai Namco a décidé de la sortir de ses oubliettes.

Pour le 25ème anniversaire de la franchise initiée par Klonoa Door to Phantomile lancé sur la première PlayStation en 1997, Bandai Namco a décidé de nous sortir un remaster des deux titres sortis sur les PlayStation à savoir Klonoa Door to Phantomile et Klonoa 2 Lunatea’s Veil et les regrouper sous le nom de Klonoa Phantasy Reverie Series.

Pour l’occasion, un travail de remastering a été appliqué à ces deux anciens jeux de plateforme. Ainsi, en fonction de la console, le graphisme pourra monter à la résolution 4K et les jeux pourront tourner à 60 images/seconde. Par ailleurs, le remaster offre un niveau de difficulté réglable et une option pour jouer à deux en coopération.

Klonoa Phantasy Reverie Series est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC. Aucune date n’a pour le moment été communiqué mais pour sûr courant 2022.