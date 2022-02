La petite souris Quill reviendra au printemps prochain dans Moss Book II

Annoncé l’été dernier, l’un des meilleurs titres du PlayStation VR va revenir dans une suite. On va pouvoir retrouver la petite souris Quill dans une nouvelle aventure.

Une fois encore, on va donc incarner la petite souris dans une nouvelle aventure remplie de défis, de nouvelles mécaniques de jeu, d’environnements gigantesques et évidemment truffés d’ennemis.

Prévu pour ce printemps, Moss Book II reprend donc les ingrédients qui ont fait la réputation du premier volet dont la sensation de grandeur. Il est vrai qu’avec un casque VR et en incarnant une petite souris, le moindre objet du quotidien paraîtra immense. L’équipe va jouer sur ce point pour vous proposer divers puzzles à résoudre pour progresser dans l’aventure.

Moss Book II aura d’ailleurs des environnements encore plus grands à explorer et à bien scruter pour ne rater aucun détail, aucun secret. On pourra d’ailleurs revisiter toutes les zones pour tenter de découvrir ce qu’on aura raté au premier passage ou tout simplement parce que certaines zones étaient inaccessibles sans les outils nécessaires qu’on découvre par la suite.

Quill elle-même possèdera encore plus de mouvements histoire de la rendre encore plus vivante. On bénéficiera de nouvelles cinématiques, de nouvelles interactions et encore plus de réactions de sa part. De même, l’équipe soigne les animations des autres personnages ainsi que de l’environnement comme le mouvement des plantes et du feuillage.

Moss Book II est prévu pour le printemps 2022 sur PS VR. En attendant voici ci-dessous quelques images.