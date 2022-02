Black Desert Online fête ses 6 ans avec des évènements et des récompenses pour tous les fans

Le MMORPG coréen Black Desert Online continue d’être bien soutenu par son développeur Pearl Abyss et s’apprête à fêter son sixième anniversaire. Pour l’occasion, les fans vont avoir droit à du nouveau histoire de rempiler.

Avec plus de 40 millions de joueurs et plus de deux milliards de dollars générés, Black Desert Online est un des mastodontes du MMORPG. Pearl Abyss va fêter le sixième anniversaire de son lancement et proposer de nombreux contenus et récompenses pendant tout un mois.

Ainsi dès à présent et jusqu’au 16 mars prochain, tous les guerriers vont pouvoir découvrir sur Black Desert Online les évènements suivants :

Evènements de la semaine 1 : Evènement de Saint Valentin Evènement Hot Time Evènement Item Drop Evènement Buff

Evènements de la semaine 2 : Apparitions supplémentaires de Garmoth/Vell 100 Loyalty Shop

Evènement de la semaine 3 : Mise à jour Artefact/Pierre lumineuse Récompenses de connexion spéciales Stream anniversaire

Evènement de la semaine 4 : Parchemin spécial de J Lifeskill EXP

Evènement de la semaine 5 : Récompenses d’Atoraxion 1+1 Récompenses de connexion de guilde



Pour les plus fanatiques, Pearl Abyss a prévu un livestream le 5 mars prochain que vous pourrez suivre sur les chaînes Youtube et Twitch officielles.

Black Desert Online est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.