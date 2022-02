L’évènement Spillover débarque sur Rainbow Six Extraction

Ubisoft commence à ajouter du contenu pour son Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction en lançant un nouvel évènement temporaire, Spillover.

Disponible dès à présent gratuitement pour tout possesseur du jeu quelle que soit la machine possédée, Spillover est donc le nouvel évènement qui va semer un peu la terreur auprès de tous les agents jusqu’au 10 mars prochain. Le principe de cette nouvelle activité n’est pas sans rappeler les classiques modes hordes dans d’autres jeux.

Ainsi, chaque Spillover nécessite comme d’habitude un escouade de 3 avec matchmaking possible. Contrairement à d’autres activités dans Rainbow Six Extraction, il n’y a pas d’objectif particulier. En fait, vous allez vous retrouver dans des niveaux aléatoires à affronter des hordes d’ennemis à chaque fois que vous allez poser un conteneur d’agent dissolvant pour détruire des colonies. Seul hic, c’est qu’en plaçant ce conteneur, des hordes d’ennemis vont débarquer. A vous de bien jouer en équipe et être capable de faire face.

Contrairement donc aux autres activités, nul besoin de jouer furtif donc. Choisissez tout l’arsenal nécessaire avec un maximum de puissance et de munitions (on en trouve un sacré paquet dès l’atterrissage) et des techs pour ralentir, repousser ou détruire les ennemis au mieux. Etant donné qu’il faut détruire 9 colonies pour vaincre, ça va être assez coton. Autant dire qu’il faudra être méthodique. Ne placez un conteneur que si vous êtes prêts à accueillir les vagues. Ne placez pas plusieurs conteneurs simultanément ou alors c’est l’échec assuré. Allez-y en plaçant un conteneur sur une colonie et en le défendant jusqu’à que ça soit OK. Vous avez tout le temps pour bien scruter les environs de chaque colonie histoire de bien vous placer même s’il reste quelques bestioles qui peuvent apparaître de temps à autre près de la zone d’extraction où vous devrez récupérer les conteneurs.

Bref, un mode qui pourrait être sympa si vous avec une bonne équipe ou tombé bien en matchmaking

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia.