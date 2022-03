Resident Evil 2, 3 et 7 Biohazard prévu sur PS5 et XSX/S pour cette année

Plus d’un an après le lancement des consoles new gen, PS5 et XSX/S, on est toujours dans la période cross-gen. Rien d’étonnant à ce que Capcom annonce des versions PS5 et XSX/S de ses derniers remakes Resident Evil.

Capcom confirme ainsi que les remakes Resident Evil 2 et 3 ainsi que son Resident Evil 7 Biohazard vont débarquer sur PS5 et XSX/S cette année. Comme vous pouvez vous en douter, ces versions vont bénéficier d’améliorations principalement techniques comme le ray tracing, un framerate supérieur et l’audio 3D. Dans le cas de la PS5, les jeux géreront les capacités du DualSense comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives.

Rassurez-vous, si vous possédez déjà une version PS4 ou Xbox One, vous pourrez profiter de la mise à jour next gen gratuitement. Les joueurs sur PC vont bénéficier d’un patch même si les gains dépendront principalement de votre configuration.

Aucune date précise n’a été donné toutefois au moment où j’écris ces lignes donc patience…