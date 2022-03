Turtle Beach dévoile de nouveaux casques sans fil, les Stealth 600 Gen 2 Max et Gen 2 USB

Le constructeur annonce deux nouvelles versions de son casque gaming sans fil Stealth 600. Multiplateforme pour l’un et dédié aux Xbox pour l’autre, ces nouveaux casques vont proposer une autonomie supérieure.

Nommés Stealth 600 Gen 2 Max et Stealth 600 Gen 2 USB, ces casques gaming visent deux cibles. La version Max est multiplateforme et fonctionne aussi bien sur les PlayStation, les Xbox que sur Switch ou PC. Le Stealth 600 Gen 2 Max offre une autonomie pouvant dépasser les 48 heures. Autant dire qu’on devrait pouvoir faire des sessions de jeu sans trop stresser sur le manque de batterie. Grâce à son dongle USB propriétaire, il garantit selon le constructeur une faible latence et une connexion stable. Le Stealth 600 Gen 2 Max est proposé en trois couleurs (Noir, Midnight Red et Arctic Camo) pour 140€ environ.

Le Stealth 600 Gen 2 USB est un modèle dédié aux consoles Xbox. Là encore, le dongle USB propriétaire assurera la stabilité et la faible latence du casque sur votre console Xbox. Le son repose sur des haut-parleurs de 50mm comme l’autre modèle et le confort est assuré par des coussinets ProSpecs. Ce modèle est proposé aux alentours de 100€.

Voici ci-dessous les bandes-annonces et les images de ces casques pour que vous vous fassiez votre petite opinion.