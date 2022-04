Le prochain Tomb Raider utilisera l’Unreal Engine 5

Epic Games a officiellement lancé son Unreal Engine 5 lors d’un stream avec diverses explications et quelques vidéos. Si leur propre Fortnite tourne déjà dessus, d’autres développeurs s’y sont mis dont Crystal Dynamics.

Crystal Dynamics, l’équipe californienne de Square Enix, est ainsi apparu dans le stream afin d’annoncer officiellement que le prochain Tomb Raider est développé en utilisant l’Unreal Engine 5. Compte tenu des diverses démos techniques de ce moteur, il n’est pas vraiment étonnant que l’Unreal Engine 5 intéresse les développeurs de superproductions permettant d’obtenir une richesse et un réalisme visuel assez bluffant.

En verra-t-on quelques images cette année? On peut l’espérer. Toujours est-il qu’avec ce nouveau moteur et les technologies embarquées, les jeux pourraient faire un sacré bond en avant… pour peu que les développeurs abandonnent les titres cross-gen qui brident un peu trop le résultat sur les PS5 et XSX/S. Réponse dans les mois à venir.