Focus Entertainment et Dream Powered Games préparent l’accès anticipé du shooter Warstride Challenges

SI vous aimez les FPS bien nerveux comme les récents Doom, voici un titre qui devrait sans doute titiller votre intérêt. Vous allez pouvoir le découvrir dans quelques jours.

Développé par Dream Powered Games, Warstride Challenges est un FPS shooter particulièrement frénétique et coriace qui semble avoir captivé une certaine communauté depuis qu’il a fait partie du dernier Steam Neo. Ne cherchez pas la dentelle sauf à particulièrement défier votre dextérité car c’est ce que ce Warstride Challenges va vous pousser à faire. Relevez donc tous les défis qui vous seront proposés le plus rapidement possible. Et si les défis proposés ne suffisent pas, vous allez même pouvoir en créer d’autres et les partager avec la communauté. Bref, un mélange de FPS bien nerveux et de jeu de course en quelque sorte 😉

Warstride Challenges sera disponible en accès anticipé sur Steam sur PC dès le 19 avril 2022. En attendant, voici la vidéo et une série d’images.