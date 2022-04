PlayStation Plus – Les jeux gratuits de mai 2022

Un nouveau mois va débuter et comme d’habitude, les différents services renouvellent leurs offres. On va commencer avec les jeux gratuits pour les abonnés PlayStation Plus.

Sony dévoile ainsi les titres qu’il va proposer à ses abonnés PlayStation Plus dès le mardi 3 mai prochain. Ainsi, vous pourrez télécharger les jeux suivants :

FIFA 22 (PS5, PS4)

Tribes of Midgard (PS5, PS4)

Curse of the Dead Gods (PS4)

Dans le cas de FIFA 22, les abonnés PlayStation plus pourront profiter d’un Pack FUT PlayStation Plus à utiliser dans le mode FIFA 22 Ultimate Team. Ce pack comprend 11 joueurs notés au moins 82 pour former votre équipe de rêve.

Tribes of Midgard est un action/RPG/survie où vous allez devoir protéger la Graine d’Yggdrasil et combattre les forces maléfiques pour que le Ragnarök arrive. Jusqu’à 10 joueurs peuvent coopérer pour défendre le village. A vous de récolter les ressources pour améliorer les défenses, les armes, les équipements et combattre avec dextérité tous les ennemis y compris des géants.

Enfin, pour Curse of the Dead Gods, si vous aimez les Diablo-like mixé avec du rogue-like, vous serez servi.

Il ne vous reste plus que quelques jours, jusqu’au lundi 2 mai, pour récupérer les jeux gratuits du mois d’avril à savoir Hood Outlaws & Legends, Bob l’Éponge Bataille pour Bikini Bottom Réhydraté et Slay the Spire.

Par ailleurs, Persona 5 va quitter la collection PlayStation Plus le 11 mai prochain. Pensez à l’ajouter à votre bibliothèque avant que le jeu ne disparaisse.