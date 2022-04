De nouvelles couleurs pour le casque gaming EPOS H3PRO Hybrid

Celles et ceux qui étaient intéressés par le casque gaming H3Pro Hybrid d’EPOS vont avoir un peu plus de choix dès à présent avec deux nouveaux modèles.

EPOS annonce la disponibilité immédiate de son casque gaming H3Pro Hybrid dans ses versions Ghost White et Racing Green. Il s’agit de versions cosmétiquement différentes mais les caractéristiques du casque restent les mêmes que le premier modèle.

Ainsi, vous aurez toujours droit à un casque gaming sans fil avec un son surround 7.1 avec une autonomie de 19 heures et un système de réduction de bruit ambiant actif intégré via un dongle ou via Bluetooth. Ce casque peut également fonctionner en filaire et offrir alors une autonomie de 30 heures. Vous pourrez personnaliser ses réglages grâce au logiciel sur PC EPOS Gaming Suite.

Le microphone est amovible avec une fixation par aimantation pour que vous puissiez utiliser le casque pour l’écoute musicale par exemple.

Outre une utilisation gaming, vous pourrez également l’utiliser via Bluetooth. Ce casque peut même mixer le signal audio filaire et le signal audio Bluetooth. Vous pourrez ainsi jouer en filaire tout en écoutant la musique provenant de la connexion Bluetooth ou discuter avec vos amis au téléphone toujours via Bluetooth.

Le casque EPOS H3Pro Hybrid est disponible dès à présent en trois coloris pour 280€ environ.