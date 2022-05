PlayStation Now – Les nouveaux arrivants de mai 2022

Voici la dernière fournée de jeux à débarquer sur le service PlayStation Now de Sony avant le chamboulement généralisé prévu pour le mois prochain.

Sony dévoile ainsi les titres qui vont s’ajouter sur le PlayStation Now dès demain mardi 3 mai. Les abonnés vont pouvoir télécharger ou streamer les jeux suivants gratuitement :

Naturo Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

Soulcalibur VI

Blasphemous

Les deux premiers ne sont plus à présenter. Blasphemous est un action/plateforme au look rétro pour ceux qui aiment le genre. Attention, le jeu est plutôt du genre punitif donc il va falloir faire preuve de persévérance.

Pour rappel, à partir du 22 juin prochain, PlayStation Plus et PlayStation Now seront fusionnés au sein de trois versions du PlayStation Plus : Essential, Extra et Premium. Je vous laisse lire mon précédent article sur ce sujet pour le détail.