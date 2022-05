Mise à jour pour Sifu et versions physiques

SloClap l’avait annoncé il y a peu. L’équipe française prévoit diverses mises à jour gratuites pour cette année 2022 sur son Sifu. La première vient de débarquer.

Ainsi la mise à jour de printemps va apporter les éléments suivants :

Trois niveaux de difficulté : Elève, Disciple et Maître

Deux nouveaux costumes

Mode entraînement complet

Mode sombre pour les menus

Meilleure gestion du clavier/souris

Mise à jour de l’audio

Meilleure interface utilisateur

Parallèlement, pour celles et ceux qui n’auraient pas encore craqué pour ce titre, Microids sort la version physique sur PS5 et PS4/Pro avec Sifu Vengeance Edition. Cette édition comprend le jeu sur disque évidemment mais également un artbook de 48 pages, la bande originale complète du jeu, trois lithographies et un boîtier métal.

Sifu est disponible sur PS5, PS4/Pro et PC.