Corsair lance son nouveau casque gaming, le HS65 Surround

BLOC INFO Constructeur Corsair Genre Casque audio gaming ACHETEZ CHEZ CORSAIR

Ces dernières années, les accessoires gaming ont le vent en poupe et bien des compagnies s’y sont mis. Autant vous dire que vous avez le choix quel que soit votre budget. Corsair lance un nouveau casque gaming surround à prix serré.

Nommé Corsair HS65 Surround, ce nouveau casque gaming propose un son Dolby Audio 7.1. Il bénéficie de la technologie SoundID de Sonarworks qui permet de créer le profil sonore idéal pour chaque utilisateur à travers une évaluation rapide.

Avec son armature légère et ses coussinets à mémoire de forme avec un tissu doux, le Corsair HS65 Surround devrait assurer un port confortable pendant vos longues sessions de jeu. Ce casque filaire peut être utilisé sur tout appareil possédant une prise mini-jack 3,5 mm dont la majorité des consoles actuels et passés. Il dispose également d’un adaptateur USB pour celles et ceux qui veulent s’en servir sur PC ou Mac.

Pour le chat, le Corsair HS65 Surround dispose d’une microphone omnidirectionnelle capable de parfaitement capter votre voix. Pour le mettre en sourdine, il suffit tout simplement de remonter le microphone. Un molette situé sur un des écouteurs permet de contrôler le volume.

Le Corsair HS65 Surround est disponible dès à présent pour environ 90€ en version Carbon ou Blanc.