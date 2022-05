Apex Legends Mobile sort la semaine prochaine

Annoncé il y a quelques temps déjà, Electronic Arts s’apprête donc enfin à lancer les versions mobile de son battle royale créé par Respawn Entertainment.

Ainsi, Apex Legends Mobile va débarquer sur l’App Store et Google Play dès le 17 mai prochain. Les joueurs sur iOS et Android vont donc avoir un nouveau battle royale à se mettre sous les dents après les incontournables PUBG et Fortnite.

EA annonce que cette version est évidemment basée sur les versions consoles et PC avec des modes, des fonctionnalités et des systèmes sociaux inédits propres au mobile.

Pour vous faire une idée, voici une nouvelle vidéo et de nouvelles images.

Apex Legends Mobile sera disponible le 17 mai 2022 sur iOS et Android.