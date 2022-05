Jouez à Tom Clancy’s The Division 2 gratuitement ce week-end

Après une longue période sans grande nouveauté, Tom Clancy’s The Division 2 va enfin revenir avec du nouveau à moudre pour tous les agents encore actifs.

Ainsi dès demain 12 mai, une nouvelle mise à jour va lancer la neuvième saison. Je vous recommande d’aller voir ce que cette nouvelle saison va proposer dans notre autre article.

Pour fêter ce lancement – et sans doute pour rappeler un peu au bon souvenir de tous les agents qui avaient déposé les armes depuis un moment – votre serviteur y compris – Ubisoft et Massive Entertainment vont proposer un week-end gratuit.

Ainsi du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai, vous pourrez télécharger et jouer à Tom Clancy’s The Division 2 gratuitement sur PS5, PS4/Pro, XSX/S, Xbox One/X, PC et Stadia. Les joueurs sur PC pourront pré-télécharger le jeu dès à présent.

Ce sera donc l’occasion de remettre un peu les armes et voir ce que Massive nous a concocté.

Tom Clancy’s The Division 2 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia.