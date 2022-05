Lego Brawls, un jeu de baston dans l’univers Lego pour la fin de l’été

Imaginez un Super Smash Bros mais à la sauce Lego et vous aurez une bonne idée de ce que va proposer ce Lego Brawls dans quelques mois.

Bandai Namco annonce ainsi Lego Brawls, un jeu de combat multijoueur accessible à tous mettant en scène des personnages Lego. Développé par Red Games Co, ce jeu permet de créer ses propres combattants grâce à un grand nombre de briques officielles Lego. A vous également de choisir ses capacités pour s’adapter à votre style de combat. Le jeu bénéficiera d’une série de modes multijoueurs mais aussi de divers défis et de conditions de victoire histoire de varier les plaisirs. Il sera possible de jouer jusqu’à 8 joueurs sur les Xbox et la Switch et jusqu’à 4 sur les PlayStation le tout en local. Pour ceux qui préfèrent jouer en ligne, jusqu’à 8 joueurs peuvent s’affronter avec également des possibilités de coopération entre 2 à 4 joueurs.

Lego Brawls est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et Switch pour la fin de l’été 2022.