Malgré ses rondeurs Mario est un sacré sportif et s’essaie à tout. Le football est un de ses sports préférés et il va encore le démontrer avec ses potes dans Mario Strikers Battle League Football.

Prévu pour le mois prochain, le 10 juin pour être exact, Mario Strikers Battle League Football se montre avec une nouvelle vidéo pour vous faire découvrir le gameplay arcade de ce jeu de football mettant en scène bien des personnages de l’univers Mario.

Comme dans tous les jeux de sport de Nintendo, point de réalisme. On a toujours droit à des coups spéciaux pour tenter de marquer des buts dans des matchs en 5 contre 5. Entre Hyper Frappe ou des tacles assistés, tout est bon pour piquer le ballon et marquer. En local il sera possible de jouer jusqu’à 8 joueurs simultanément. Le jeu en ligne est également prévu pour affronter la communauté avec le mode Club Strikers. A vous de créer votre club regroupant 20 strikers ou rejoindre un club existant. Il faudra ensuite affontrer d’autres clubs pour gagner des points et progresser au classement au fil des saisons.

Ayant peu de règles, il va falloir booster vos joueurs pour des affrontements toujours plus durs. On pourra ainsi améliorer les statistiques des personnages comme la vitesse ou la puissance des tirs ou encore leur force pour résister aux tacles.

Mario Strikers : Battle League Football est prévu sur Switch pour le 10 juin 2022