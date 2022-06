Taiko no Tatsujin Rhythm Festival sortira en octobre sur Switch

Bandai Namco avait passionné des millions de japonais mais aussi d’occidentaux avec leur jeu de rythme basé sur les Taiko. L’éditeur prépare un nouvel opus pour la Switch pour l’automne prochain.

Annoncé en février dernier, Taiko no Tatsujin Rhythm Festival sera disponible sur Switch le 14 octobre prochain. A l’ordre du jour quelques 76 morceaux disponibles pour vous exciter sur les taikos. Outre le mode Taiko, les joueurs pourront découvrir un mode histoire qui vous proposera de devenir un maître du tambour aux côtés de Don-Chan et Kumo-Kyun. Evidemment, il sera possible de jouer seul ou à plusieurs dans le mode Party ou en ligne.

Si vous savez déjà que vous voulez ce titre, sachez que les précommandes sont désormais ouvertes. Bandai Namco prévoit deux éditions :

L’édition Standard

L’édition Taiko Drum Set qui contient l’Edition Standard du jeu et les tambours.

Si vous possédez une sauvegardes du précédent titre, Taiko no Tatsujin : Drum ‘n’ Fun, vous aurez droit à 3 chansons bonus et des objets de personnalisation.

Taiko no Tatsujin Rhythm Festival sera disponible sur Switch le 14 octobre 2022.