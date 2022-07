BLOC INFO Date de sortie 24 juin 2022 Editeur Sega Développeur Sega Genre Plateforme Machines PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC PEGI 7+

Lors du test de la Fighting Collection, je rappelais que Capcom n’hésitait jamais à nous resservir ses meilleurs hits à travers des pelletées de compilations. C’était oublier Sega qui a recyclé les jeux de sa MegaDrive dès l’arrivée du MegaCD. Les fourbes, Ils sont forts !

On ne compte plus les déclinaisons anniversaires et autres compilations des aventures de Sonic sorties sur consoles et PC depuis… eh bien depuis une éternité ! Tenez, Sega a annoncé il y a peu l’arrivée prochaine de la MegaDrive Mini 2 qui intégrera Sonic CD ainsi que bien d’autres réjouissances. Et devinez quoi ? L’éditeur de Haneda se tire un peu une balle dans le pied en dégainant quelques mois auparavant une compilation anniversaire des aventures du hérisson bleu qui intègre bien sûr tous les épisodes d’origine parues sur MegaDrive ainsi que la première épopée parue sur Compact Disc. Non mais restez : ce n’est pas pareil !

Le passage sur le grill commence à peine et je glisse un Mea Culpa. En affirmant que cette compil contenait tous les épisodes parus sur la 16bits de Sega je suis allé un peu vite en besogne ! Oubliés Sonic3D, Sonic SpinBall voire Doctor Robotnik Mean Ben Machine ou même encore Knuckles Chaotix le spin-off de la 32X ! Cette compilation intitulée Sonic Origins ne contient que les trois premiers opus de la série accompagnés de l’extension Sonic&Knuckles ainsi que le jeu sorti sur MegaCD. Si elle n’offre pas une aventure originale à l’image du sympathique Sonic Mania, Sonic Origins propose plutôt de rejouer aux cinq épisodes fondateurs de ce monument du jeu de plateforme 2D. Un grand merci à son éditeur qui avait transmis un code review, cependant l’indécrottable Sega maniaque (devant l’éternel) que je suis a acheté le jeu sur Xbox Séries X dès le jour de sa sortie afin de le passer sur le grill. Quand on aime on ne compte pas ? À 45€ dans sa version « collector » l’addition est plutôt salée puisque cette compilation n’intègre que cinq jeux présents dans leurs versions d’origine ainsi que leurs déclinaisons « anniversaire ». Rangez les bougies !

Comme leur nom ne l’indique pas, les moutures anniversaires des titres de cette compilation sont des versions facilitées des aventures de Sonic. À l’image de nombreuses productions modernes, elles offrent des vies infinies et ont troqué les moniteurs de 1Up pour des jetons multifonctions. Pratiques ces pièces octroient une ou plusieurs tentatives supplémentaires lors des stages bonus pour récupérer les Émeraudes du Chaos et permettent en sus de débloquer du contenu supplémentaire dans la galerie d’artworks/musiques. Des goodies destinés aux seuls fans irréductibles du hérisson bleu. En vérité il n’y a qu’eux qui ne feront pas la grimace en découvrant le contenu maigrelet de cette compilation dont chaque jeu s’est pourtant enrichi d’un mode Boss Rush, d’un mode miroir et il offre aussi la possibilité de s’essayer à l’opus fondateur avec Tails ou Knuckles. Sympa mais n’allez pas croire que cela altère pour autant l’expérience de jeu même si les développeurs en charge de ces remasters se sont permis d’intégrer le Spin Dash au tout premier Sonic ou d’ajouter le level du Hidden Palace – qui n’avait jamais passé le cap de la bêta – à Sonic 2. Dans l’ensemble ces jeux sont respectueux du matériau d’origine et on prend toujours du plaisir, même 30 ans après en rejouant aux aventures de notre héros préféré. On jubile en fonçant à travers les loopings de la GreenHill Zone, en dévalant les énormes rampes de la Chemical Zone ou en s’essayant aux bonus stages en 3D de Sonic CD. En parlant de Bonus Stages en 3D, notez que les half-pipes de Sonic 2 ont gagné en volume, en fluidité et en finesse de rendu. Seul regret, l’IA qui contrôle Tails déraille de temps à autres, et notre copain le renard reste coincé dans un bumper ce qui produit une boucle sonore répétitive… Extrêmement agaçante !Frustrant ! À l’origine le renard volant se contentait de rejoindre Sonic en cas de trépas ou dès qu’il avait disparu un certain temps de l’écran. Autre regret, la supression des Sounds Test, notamment ceux de Sonic 2 puisqu’ils permettaient de saisir les cheats codes et servaient aussi de Level Select : Dommage !Jusqu’ici respectueux du matériau d’origine, Sonic Origins se bornait à étoffer le contenu de base. Hélas, cette compilation a troqué certaines musiques de Sonic 3 (Carnival Zone, IceCap Zone…) contre de nouvelles mélodies disons moins percutantes. Vraiment dommage.

Même en la jouant franchement vieux jeux, cette compilation Sonic Origins ne fait pas l’affront d’imposer de rejouer aux classiques avec une résolution antédiluvienne. Si les jeux s’affichent en plein écran 4K en 16/9, en rendu classique ils conservent leurs proportions comme au temps des téléviseurs 4/3 et 36 centimètres. Sympa mais on aurait aimé trouver quelques options graphiques supplémentaires afin d’ajouter par exemple des scanlines. Du côté de la configuration c’est un peu service minimum puisque l’on ne peut que activer/désactiver l’antialiasing afin de « profiter » d’un rendu graphique tout flou. Chaque titre débute et s’achève désormais par une jolie cinématique animée dont le style rappelle celle de Sonic Mania. Sympa, pêchu et drôle. Notez que même Sonic CD pourtant doté de son intro animée (en version longue et japonaise) profite de cinématiques inédites. En sus de régaler nos mirettes, « Origins » délecte nos cages à miel par une flopée de nouvelles musiques et plus précisément des remixes inédits – pour le meilleur et pour le pire. S’ils ont « peaufiné » le contenu audio et vidéo, modifié quelques mécaniques de jeu, comme dit un peu plus en amont, les développeurs ont aussi doté Sonic 2 de levels bonus subtilement liftés afin d’offrir un rendu en simili 3D un poil plus fluide et lisible. Quelle touchante attention, même si on aurait préféré avoir les levels bonus de Sonic CD légèrement remaniés afin d’être un peu plus jouables en termes de collisions. Afin d’achever sur une note positive, notez que le jeu dispose de menus en français. Une bonne occasion pour permettre aux moins anglophiles, donc les plus jeunes, de se frotter aux premières aventures du hérisson bleu et de sa bande. Mais gare : qui s’y frotte, s’y pique !