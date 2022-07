Bandai Namco confirme la version Switch de Sword Art Online Alicization Lycoris

Sorti il y a deux ans sur consoles de salon et PC, Bandai Namco confirme enfin la sortie d’une version Switch de son RPG inspiré par la série animée.

Bandai Namco dévoile ainsi les premières images et une première vidéo de la version Switch de ce RPG où les joueurs vont retrouver Kirito dans le monde virtuel. Les fans pourront incarner ce héros et retrouver nombre de scènes et de personnages de la série.

Sword Art Online Alicization Lycoris sur Switch bénéficiera directement des quatre premiers contenus de mise à jour gratuite Ancient Apostles.

Pour le moment, Bandai Namco n’a pas donné de date de sortie précise. Patience donc si vous êtes fans de Sword Art Online.