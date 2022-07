God of War Ragnarök sortira début novembre 2022. Plusieurs éditions en précommande bientôt

Après bien des rumeurs majoritairement infondés pronostiquant le report de God of War Ragnarök pour 2023, Sony met tout le monde d’accord.

God of War Ragnarök va donc bel et bien sortir en cette année 2022 pour le plus grand plaisir des fans de Kratos. Et il ne reste plus trop à patienter puisque Sony officialise la date de sortie pour le 9 novembre 2022. Les précommandes vont débuter dès le 15 juillet prochain et les fans et collectionneurs vont avoir du choix puisque Sony a prévu plusieurs éditions.

Edition Standard physique ou numérique

Edition Deluxe numérique

Edition Collector

Edition Jötnar

Pour toutes ces éditions, si vous précommandez à partir du 15 juillet, vous aurez droit à des objets de lancement à savoir l’armure neige ressuscitée pour Kratos et la tunique neige ressuscitée pour Atreus.

Alors que contiennent les différentes éditions outre la standard qui propose que le jeu principale.

God of War Ragnarök – Édition Deluxe numérique

Le jeu complet God of War Ragnarök pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.

pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5. L’armure de Valnoir pour Kratos **

** La tenue Valnoir pour Atreus (cosmétique)**

(cosmétique)** Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos**

pour les Lames du Chaos** La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan**

pour la hache Léviathan** La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök

Un mini artbook numérique Dark Horse

Un ensemble d’avatars

Un thème PlayStation 4

God of War Ragnarök – Édition Collector

Un code de téléchargement imprimé pour le jeu complet God of War Ragnarök pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.*

pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.* Un boîtier Steelbook (disque non inclus) – Le boîtier Steelbook de God of War Ragnarök offre une représentation de l’ours et du loup.

(disque non inclus) – Le boîtier Steelbook de God of War Ragnarök offre une représentation de l’ours et du loup. Des statuettes des jumeaux Vanes de 5 cm – Dans le même style que les sculptures de bois d’Atreus des frères huldres de l’édition Collector de God of War (2018), l’édition Collector de God of War Ragnarök vous offre ces statuettes des jumeaux Vanes.

– Dans le même style que les sculptures de bois d’Atreus des frères huldres de l’édition Collector de God of War (2018), l’édition Collector de God of War Ragnarök vous offre ces statuettes des jumeaux Vanes. Un jeu de dés des nains – Cette édition inclut un jeu de dés avec une finition couleur bois de qualité dans un petit sac portant le symbole d’Yggdrasil.

– Cette édition inclut un jeu de dés avec une finition couleur bois de qualité dans un petit sac portant le symbole d’Yggdrasil. Réplique de Mjöllnir de 40 cm – Une réplique détaillée de l’arme fétiche de Thor dans God of War Ragnarök.

– Une réplique détaillée de l’arme fétiche de Thor dans God of War Ragnarök. L’armure de Valnoir pour Kratos **

** La tenue Valnoir pour Atreus (cosmétique)**

(cosmétique)** Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos**

pour les Lames du Chaos** La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan**

pour la hache Léviathan** La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök

Un mini artbook numérique Dark Horse

Un ensemble d’avatars

Un thème PlayStation 4

God of War Ragnarök – Édition Jötnar

Un code de téléchargement imprimé pour le jeu complet God of War Ragnarök pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.*

pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.* Un vinyle de 18 cm avec la musique de Bear McCreary – Il comporte deux morceaux composés par Bear McCreary.

Il comporte deux morceaux composés par Bear McCreary. Un ensemble de pin’s Faucon, Ours et Loup – Représentant respectivement Faye, Kratos et Atreus, ces pin’s symbolisent la famille de nos héros.

Représentant respectivement Faye, Kratos et Atreus, ces pin’s symbolisent la famille de nos héros. L’anneau Draupnir légendaire – Draupnir, un anneau légendaire de la mythologie nordique, présenté dans un sac en tissu rouge.

Draupnir, un anneau légendaire de la mythologie nordique, présenté dans un sac en tissu rouge. Le jeu de dés de Brok – Un jeu de dés avec une finition métallique et des détails bleutés. Le sac de dés porte l’emblème des frères huldres.

Un jeu de dés avec une finition métallique et des détails bleutés. Le sac de dés porte l’emblème des frères huldres. Une carte en tissu d’Yggdrasil – Ce tte carte en tissu montre chacun des neuf royaumes au sein des branches et des racines d’Yggdrasil.

Ce carte en tissu montre chacun des neuf royaumes au sein des branches et des racines d’Yggdrasil. Un boîtier Steelbook (disque du jeu non inclus)

(disque du jeu non inclus) Des statuettes des jumeaux Vanes de 5 cm

Une réplique de Mjöllnir de 40 cm

L’armure de Valnoir pour Kratos **

** La tenue Valnoir pour Atreus (cosmétique)**

(cosmétique)** Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos**

pour les Lames du Chaos** La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan**

pour la hache Léviathan** La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök

Un mini artbook numérique Dark Horse

Un ensemble d’avatars

Un thème PlayStation 4

Et comme d’habitude chez Sony, il vous en coûtera 10 € si vous voulez plus tard passer de la version PS4 à la version PS5.

God of War Ragnarök sortira le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4/Pro.

*Un compte PlayStation™Network et une connexion Internet sont nécessaires pour utiliser ce code.

**Débloquez les objets en jeu en progressant dans l’histoire.