Le mode faible latence automatique mieux géré avec la dernière mise à jour du firmware de la PS5

Sony met relativement peu souvent le firmware de ses consoles à jour contrairement à Microsoft. Cette fois-ci, Sony s’intéresse au ALLM des téléviseurs modernes et leur gestion par la PS5.

Même si la mise à jour firmware est toujours recommandée par Sony, cette dernière concerne surtout les joueurs ayant des téléviseurs qui gèrent le ALLM (Auto Low Latency Mode ou mode faible latence automatique en VF). En gros, cela permet de réduire la latence entre le moment où vous exécutez une commande sur le pad et l’affichage de la dite action à l’écran. L’aspect automatique telle que définie avec la norme HDMI 2.1 évite de devoir se coltiner les menus des téléviseurs pour activer le mode. Vous laissez ainsi la PS5 et la TV compatible activer ou non la fonctionnalité automatiquement.

Avec la mise à jour, vous pourrez aller dans Paramètres/Ecran et Vidéo/Sortie Vidéo/ALLM et vous mettre en automatique ou en désactivée. Dans le premier cas, le mode faible latence s’activera automatiquement si disponible. Dans le second cas, il ne s’activera pas sauf si vous avez le VRR activé.

La mise à jour améliore les performances du système comme d’habitude avec probablement divers correctifs.

La mise à jour disponible dès à présent pèse dans les 1 Go donc il va falloir faire preuve d’un peu de patience pour l’installer.