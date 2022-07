Square Enix confirme la sortie de Valkyrie Elysium pour la rentrée

Dévoilé en images en mars dernier, le nouvel opus de la saga Valkyrie Profile, Valkyrie Elysium, va débarquer dès cette rentrée ce qui devrait sans doute intéresser les fans de la saga ayant attendu des années pour un nouveau titre.

Square Enix confirme que Valkyrie Elysium va sortira sur PS5 et PS4/Pro dès le 29 septembre 2022. Curieusement, la version PC ne sera disponible sur Steam que le 11 novembre 2022.

Pour rappel, ce nouveau Valkyrie Elysium se dédouane du look de l’époque pour se dérouler dans un environnement en 3D. Développé par Soleil Ltd, ce volet proposera évidemment une histoire inédite toujours en puisant dans la mythologie nordique.

Square Enix prévoit une édition standard physique ou numérique sur PS5 et PS4/Pro et une édition standard numérique sur PC. Pour les fans et les collectionneurs, l’éditeur prévoit également une édition Deluxe numérique sur PS5 et PS4/Pro qui comprend :

Le jeu

Un accès anticipé de 72h au jeu complet

L’objet Svartaljr , l’épée de la déesse des Enfers

, l’épée de la déesse des Enfers Une version numérique de Valkyrie Profile Lenneth, l’épisode sorti sur PSP

A noter que le jeu Valkyrie Profile Lenneth sera disponible à la vente séparément le 29 septembre. Ne vous attendez pas à un remake. C’est juste le jeu de l’époque tournant sur PS5 et PS4/Pro.

L’édition Deluxe numérique PC comprendra juste l’objet en plus.

Pour toutes celles et tous ceux qui vont précommander les éditions, Square Enix va proposer divers objets in-game. A noter que les joueurs achetant la version PS4 pourront par la suite télécharger la version PS5.

Valkyrie Elysium sera disponible le 29 septembre 2022 sur PS5 et PS4/Pro et sur PC le 11 novembre 2022.