Ubisoft annonce une nouvelle franchise Tom Clancy sur mobiles avec The Division Resurgence

Oui je sais The Division n’est pas nouveau sauf évidemment sur mobiles. Les fans de The Division 1 et 2 vont donc pouvoir repartir au combat en tant qu’agent avec ce premier volet sur iOS et Android dans une aventure qui devrait rappeler des souvenirs à certains.

Avec The Division Resurgence, les agents vont repartir à New York, théâtre des évènements du premier épisode de la série sorti sur consoles et PC en 2016. Si le scénario sera différent, le monde ouvert va rappeler des souvenirs à celles et ceux qui ont écumé New York. Le gameplay ne devrait pas changer énormément avec un jeu en coopération sur diverses activités PvE. Evidemment Ubisoft annonce que tout le concept a été adapté aux spécificités des appareils mobiles.

The Division Resurgence proposera outre une campagne principale diverses activités avec de nouveaux modes de jeu originaux. Et pour les fanatiques du looting, il y aura bien entendu de nouveaux équipements et armements à découvrir et essayer.

Si vous avez envie de tester le jeu avant son lancement, inscrivez-vous sur le site officiel pour espérer une invitation.

Tom Clancy’s The Division Resurgence sortira prochainement en free to play sur iOS et Android.