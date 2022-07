Le retour de deux franchises des années 80 en jeu vidéo avec Robocop et Terminator

Nacon a profité de son Nacon Connect 2022 pour montrer Robocop Rogue City et dévoiler le développeur d’un futur titre inspiré par la saga Terminator de James Cameron.

Commençons donc par le retour du mythique Robocop incarné par Peter Weller dans le film de Paul Verhoeven. Annoncé l’an dernier, il aura donc fallu attendre une bonne année pour voir enfin une nouvelle vidéo et des images de gameplay de Robocop Rogue City. A en juger par la vidéo et les images, ce Robocop Rogue City s’inscrit dans l’univers du film de 1987 y compris avec une reproduction du visage de Peter Weller en tant que Robocop et non du film plus récent de 2014. On retrouve ainsi le look du Robocop originel et le contexte 80s avec un Detroit totalement plongé dans l’anarchie ainsi que le célèbre robot ED-209. L’aventure va vous faire incarner Alex Murphy dans un jeu d’action qui mêlera des séquences de FPS et un système de dialogues. Le développement a été confié à l’équipe de Teyon à qui on doit le dernier Terminator Resistance.

Robocop Rogue City est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour juin 2023.

Le second projet inspiré par une franchise des années 80 est Terminator. Nacon a teasé le développement d’un Terminator confié à l’équipe de Nacon Studio Milan. On ne sait rien pour le moment de ce projet mis à part qu’il devrait s’agir d’un jeu de survie dans un monde ouvert post-apocalyptique avec pour sûr des T-800 à combattre vu le teaser (cf.ci-dessous).

Le projet Terminator n’a pas de date de lancement précise mais il faudra probablement attendre fin 2023 voire 2024.