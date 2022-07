Skulls and Bones, le jeu de piraterie d’Ubisoft, a enfin une date de sortie. Nouvelles images et vidéos disponibles

Ce projet présenté il y a déjà 5 ans aurait mis son temps pour avoir enfin une date de sortie définitive – enfin espérons-le. Skulls and Bones va vous embarquer dans le monde de la piraterie au 17ème siècle.

Il aura donc fallu plus de 5 ans pour que ce projet développé par Ubisoft Singapour – et aidé par divers studios du groupe – voit le jour. Dans Skulls and Bones, vous allez partir de quasiment rien avec un vieux rafiot et une lance pour vous défendre et c’est tout. A vous de progresser dans le jeu en améliorant votre niveau d’infamie. Pour cela, vous allez devoir remplir divers contrats, combattre lors de batailles navales plus ou moins dantesques, collecter bien des objets, des ressources et des récompenses, explorer, chasser des trésors, etc. En augmentant votre niveau d’infamie, vous accéderez à de nouveaux types d’armes, de protections qu’il faudra crafter et construire pour toujours améliorer votre flotte.

L’univers du jeu s’inspire largement de la fin du 17ème siècle considéré comme la deuxième âge d’or de la piraterie dans l’océan indien. On va donc délaisser l’univers de la piraterie qu’on connaît habituellement dans la culture collective à savoir celle dans les Caraïbes – et j’oublie volontairement le côté fantaisiste de la piraterie made in One Piece évidemment 😉

Si Skulls and Bones permet de découvrir le jeu totalement solo, vous pourrez décider d’activer le PvP et ainsi devoir croiser les canons avec d’autres joueurs pendant vos périples. Autant dire que cela augmentera pour sûr les dangers mais aussi les récompenses possibles.

A l’instar de bien des titres Ubisoft, Skulls and Bones ne sera pas un jeu figé à sa sortie. L’équipe prévoit évidemment de nombreuses mises à jour avec de nouveaux contenus, activités, histoires et défis majoritairement gratuits.

Skulls and Bones sortira sur PS5, XSX/S, PC, Stadia et Luna le 8 novembre 2022. En attendant, voici de nouvelles images et deux vidéos pour vous mettre dans l’ambiance.