Corsair dévoile une nouvelle version de son clavier gaming K70 RGB TKL

Les spécialistes du monde PC, Corsair, lancent un nouveau clavier pour les gamers et les créateurs de contenu alliant confort, compacité, efficacité et un look photogénique avec le Corsair K70 RGB TKL Champion Series Opto-Mécanique.

Histoire de satisfaire les plus exigeants, Corsair a décidé de revoir son K70 RGB TKL en proposant une nouvelle version bénéficiant de switchs optiques-mécaniques ultrarapides Corsair OPX. Les pro-gamers devraient donc apprécier la réactivité de chacune des touches grâce à une distance d’actionnement de 1 mm. Si vous avez peur pour sa durabilité, sachez qu’outre un châssis en aluminium, les switchs sont garantis pour 150 millions de frappes. Pour éviter un maximum de latence, ce clavier bénéficie également de la technologie d’hyper-traitement Corsair Axon avec un taux d’interrogation de 8000 Hz pour transmettre vos commandes jusqu’à 8 x plus rapides qu’un clavier gaming traditionnel. Enfin, quant à ceux qui participent à des compétions, un bouton situé à l’arrière permet de désactiver les macros et passer l’éclairage RGB en statique.

Comme nombre de produits de la marque, les différents réglages seront accessibles via le logiciel Corsair iCue avec la possibilité de stocker jusqu’à 50 profils sur le clavier.

Le Corsair K70 RGB TKL Champion Series Opto-Mécanique est disponible dès à présent pour 170€ environ.