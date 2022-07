Le FC Bayern Münchem et l’Inter Milan rempilent avec Konami

Malgré un lancement bien raté qui nécessitera encore de longs mois de mises à jour et correctifs, eFootball semble être sur le marché pour un moment à en croire la volonté de Konami de continuer à avoir de grandes équipes en partenaire.

Konami annonce ainsi que le FC Bayern München a prolongé le partenariat sur eFootball. Parallèlement Konami a signé avec l’Inter Milan pour plusieurs années. Dans les deux cas, cela va permettre à eFootball d’intégrer tous les éléments officiels de ces deux clubs que ce soit les joueurs, les stades, etc.

Pour rappel, eFootball est désormais un free to play disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC qui permet à quiconque de se lancer dans cette simulation rapidement et à moindre frais. Evidemment, divers éléments pourraient vous pousser à ouvrir un peu votre portefeuille.