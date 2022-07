Capcom prépare une nouvelle compilation Mega Man

Sans doute pour faire patienter les fans sur leurs prochaines superproductions ou tout simplement occuper le terrain en se faisant quelques brouzoufs avec leur back catalogue, Capcom va proposer une nouvelle compilation Mega Man cette fois-ci focalisé sur la série des tactical/RPG Battle Network.

Capcom annonce ainsi pour 2023 sur PS4, Switch et PC Mega Man Battle Network Legacy Collection qui regroupe pas moins de 10 épisodes de la série à savoir :

Mega Man™ Battle Network

Mega Man™ Battle Network 2

Mega Man™ Battle Network 3 White

Mega Man™ Battle Network 3 Blue

Mega Man™ Battle Network 4 Red Sun

Mega Man™ Battle Network 4 Blue Moon

Mega Man™ Battle Network 5 Team Protoman

Mega Man™ Battle Network 5 Team Colonel

Mega Man™ Battle Network 6 Cybeast Gregar

Mega Man™ Battle Network 6 Cybeast Falzar

Etant donné que les jeux proviennent des versions sorties sur Gameboy Advance, vous imaginez bien qu’il va falloir apporter quelques améliorations. Ainsi Mega Man Battle Network Legacy Collection présentera des filtres haute définition optionnels qui permettent de fortement lisser le graphisme – je sais, ça ne plaît pas à tout le monde. Le jeu comprendra plus de 1000 éléments de conception pour les fans de making of. De même, vous aurez accès à plus 180 pistes audio tirées des 10 jeux.

Voici donc déjà une vidéo et des images pour une compilation qui sortira qu’en 2023.