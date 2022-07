NieR Automata The End of Yordha sortira en octobre sur Switch

Après avoir bien cartonné sur PS4, Xbox One et PC, NieR Automata va donc bel et bien débarquer sur la Nintendo Switch à l’automne prochain avec une édition regroupant le jeu et deux DLC.

Histoire de bien compliquer les choses, cette version Switch se nommera donc NieR Automata The End of Yordha. Les joueuses et joueurs pourront (re)découvrir l’aventure des trois androïdes 2B, 9S et A2. Cette version Switch comprendra outre le jeu d’origine, le DLC 3C3C1D119440927 proposant trois arènes et des costumes additionnels. A la sortie, les possesseurs pourront également télécharger le DLC 6C2P4A118680823 comprenant six nouveaux costumes et quatre nouveaux accessoires spécialement conçus pour la version Switch.

Pour celles et ceux qui vont opter pour l’édition physique, la jaquette propose deux faces avec deux illustrations différentes.

NieR Automata The End of Yordha sera disponible sur Switch le 6 octobre 2022.