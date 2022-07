Sony annonce un nouveau micro-canon destiné aux vloggers, twitchers et autres youtubers

Je le répète assez souvent. La qualité sonore de vos vidéos prime presque sur la qualité d’image si vous voulez captiver votre audience. De ce fait, avoir un bon microphone pour capturer votre voix est crucial. Sony propose une nouvelle solution compact pour tous les créateurs de contenu utilisant des appareils photo et des hybrides avec son ECM-G1.

Sony avait déjà plusieurs modèles de micro-canons mais le modèle ECM-G1 est étudié pour les créateurs de contenu en tous genres grâce à sa taille, son poids et sa connexion via la griffe de votre appareil photo hybride ou caméra. Les possesseurs de certaines caméras Sony profiter de la connectique Mi Shoe (Griffe Multi Interface) de la marque permettant d’alimenter le microphone et d’éviter le câble. Pour celles et ceux qui utilisent des appareils d’autres marques ou non compatibles, un port placé sur l’ECM-G1 permet de brancher la sortie audio du microphone à l’entrée micro de votre appareil.

L’ECM-G1 bénéficie d’une capsule réceptrice frontale d’un diamètre de 14,6 mm de type super-cardioïde capturant le son se trouvant devant elle tout en minimisant les bruits ambiants. C’est donc parfait pour les vloggers ou pour tout intervenant placé face à la caméra. La bonnette anti-vent fournie facilitera la prise de son en extérieur en réduisant les effets de souffle dûs au vent. Et pour éviter les bruits de vibrations, ce micro-canon est dotée d’amortisseurs. Sony affirme que l’ECM-G1 permet également de limiter les échos et la réverbération des voix lors de tournages en intérieur.

L’ECM-G1 de Sony sera disponible à partir du mois d’août 2022 pour le prix de 170€.