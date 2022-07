Sony annonce les caractéristiques de la version PC de Marvel’s Spider-Man Remastered

Doucement mais sûrement Sony s’ouvre au monde PC avec diverses adaptations de leurs superproductions. Après Horizon Zero Dawn ou God of War, cette fois-ci c’est tout simplement le remaster du premier Spider-Man qui va passer sur PC.

Le titre d’Insomniac Games va donc débarquer sur les PC pour le plus grand plaisir des fans de Spidey qui n’avaient pas de console PlayStation. Pour la conversion, Insomniac Games a été aidé par l’équipe récemment acquise par Sony de Nixxes Software afin de profiter pleinement de la puissance potentielle des diverses configurations et de technologies.

Les configurations à base de cartes graphiques Nvidia RTX profiteront du rendu ray tracing ou des technologies DLSS ou DLAA pour une qualité graphique optimale avec un framerate qu’on peut espérer de haut niveau. Le jeu sera également compatible avec les écrans très larges type 21:9 ou 32:9. Le ray tracing sera également disponible sur certains modèles de cartes graphiques AMD. Evidemment, le jeu bénéficiera de nombreux réglages graphiques pour que vous puissiez ajuster les réglages graphiques à votre guise et en fonction des capacités de votre machine.

Pour une plus grande immersion, Sony a fait en sorte que le pad DualSense de la PS5 soit compatible PC. Marvel’s Spider-Man Remastered le gérera et devrait offrir la même expérience que sur PS5 avec les gâchettes adaptations et le retour haptique spécifique à ce pad.

Pour toutes les configurations minimum, recommandée et autres, reportez-vous au tableau proposé sur l’image ci-dessous.

Si vous savez déjà que vous voulez cette adaptation, sachez que si vous précommandez le jeu avant la sortie sur Steam ou l’Epic Game Store, vous aurez droit à un pack d’objets comprenant :

Trois tenues de Spider-Man débloquées en début de partie La tenue futuriste Iron Spider La tenue déjantée Spider-Punk La tenue originale Vélocité

Le gadget de combat Spider-Drone débloqué en début de partie

5 points de compétence supplémentaires à dépenser pour améliorer Spidey

Marvel’s Spider-Man Remastered sortira sur PC le 12 août prochain. Il est déjà disponible sur PS5.