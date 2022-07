Découvrez la première demi-heure de Stray jusqu’en 4K

Je suis sûr que certain(e)s d’entre vous se sont toujours demandé ce que cela pouvait bien faire si on incarnait un chat. C’est ce que Stray va vous permettre de faire dans une petite aventure soignée et fort réussie.

Stray va ainsi vous permettre d’incarner un chat de gouttière qui se retrouve enfermé après une chute dans une curieuse cité où l’humanité semble avoir disparu. En lieu et place, les habitants de la cité sont des robots dont certains cherchent également à la quitter mais sont bloqués par d’étranges et dangereuses créatures. Incarnant le chat, vous allez devoir le guider et résoudre diverses énigmes afin de réussir à retrouver votre liberté et ainsi retrouver la nature luxuriante.

La vidéo que je vous propose ci-dessous a été capturé sur la version PS5 en 4K et bénéficie d’un framerate à 60FPS qui tient tout le long de l’aventure sans problème. L’univers du jeu délabré rappelant un peu le côté claustrophobe d’une ville comme Hong Kong – que je connais bien pour y avoir été souvent – est vraiment réussi et soigné avec des effets graphiques et une direction artistique maîtrisée. Il est vrai que l’équipe française de BlueTwelve Studio s’est largement inspiré de la ville de Hong Kong.

Je vous souhaite donc un bon visionnage.

Stray est disponible sur PS5, PS4/Pro et PC.