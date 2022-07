Incarnez Lady Dimitrescu dans le mode Mercenaries de Resident Evil Village Gold Edition

Capcom avait annoncé le mois dernier l’extension Winters qui sera disponible à l’automne prochain. Celle-ci sera incluse dans Resident Evil Village Gold Edition également. Aujourd’hui, on peut découvrir de nouvelles images et une vidéo du mode Mercenaries.

Les plus férus de la saga Resident Evil se souviennent certainement du mode Mercenaries des précédents volets. Resident Evil Village va donc bel et bien bénéficier de ce mode plus arcade où il faudra scorer en éliminant un max d’ennemis.

Dans ce mode nommé Mercenaries Nouvelles Missions, le joueur que vous êtes pourrez incarner divers personnages dont évidemment le héros Ethan Winters mais aussi Alcina Dimitrescu, Karl Heisenberg ou encore Chris Redfield. Il faudra alors affronter des hordes d’ennemis. Chacun de ces personnages possédera ses propres pouvoirs ou capacités évidemment. En plus de ces personnages, le mode proposera deux nouvelles zones de jeu, le village sanglant et la rivière sanglante.

Pour rappel, cette extension Winters proposera également une petite campagne où vous incarnerez Rosemary, la fille d’Ethan Winters qu’on voit tout au début du jeu. Elle a désormais 16 ans dans cette nouvelle histoire nommée Les Ombres de Rose.

L’extension Winters et Resident Evil Village Gold Edition seront disponibles le 28 octobre 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. L’extension sera disponible également sur Stadia. Les précommandes ont déjà débuté.