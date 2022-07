Un travail colossal pour le remake de The Last of Us Part I

Sony et Naughty Dog ont décidé de communiquer un peu plus sur le remake du premier épisode de The Last of Us après diverses fuites. A travers la vidéo ci-dessous, on peut se faire une bonne idée du travail pour ce remake.

Je sais, beaucoup de cyniques diront que Sony et Naughty Dog ont décidé ce remake histoire de gagner encore plus d’argent sur cette franchise. Mais à la vue de cette nouvelle vidéo, on ne peut pas dire que l’équipe a fait dans le ravalement de façade rapide. On sent bien tout le travail nécessaire pour totalement moderniser un titre sorti sur PS3 il y a presque 10 ans et donc on a déjà eu un remaster qui avait surtout gagné en résolution et en framerate.

Cette fois-ci, il s’agit d’un vrai remake à savoir que l’équipe a appliqué nombre de technologies et de techniques créés pour The Last of Us Part II et les ont appliqué au premier épisode. Le résultat est un titre qui tournera en 4K natif à 30FPS ou en 4K dynamique à 60FPS. Le jeu profitera évidemment des capacités du DualSense comme les gâchettes adaptatives, le retour haptique et l’audio 3D pour une aventure encore plus immersive.

Techniquement, le jeu gagne évidemment en niveau de détails avec des modèles 3D des personnages et des environnements bien plus riches sans parler des effets de lumière. De même toutes les animations faciales sont bien plus détaillées et subtiles pour faire ressortir toutes les nuances et émotions fournies par le jeu des acteurs de l’époque. Avec ce remake, l’équipe peut enfin atteindre le niveau et proposer la vision originelle du jeu.

Histoire de satisfaire les fans et d’offrir un peu plus que la simple aventure, Naughty Dog a également implémenté de nouveaux modes comme le permadeath, un mode speedrun ou encore divers éléments cosmétiques pour Joel et Ellie. Et Naughty Dog reste à l’avant-garde pour l’accessibilité puisque plus de 60 options seront proposées pour permettre au plus grand nombre de profiter du jeu.

The Last of Us Part I sera disponible sur PS5 le 2 septembre 2022.