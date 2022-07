PlayStation Plus – Les jeux gratuits d’août 2022

Si vous ne partez pas en vacances sur ce mois d’août, Sony a prévu de nouveaux titres à poncer pour tous les abonnés PlayStation Plus.

Pour ce mois d’août 2022 qui commence dans quelques jours, Sony a donc prévu les titres suivants pour tous les abonnés PlayStation Plus :

Yakuza Like a Dragon (PS5/PS4)

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS5/PS4)

Little Nightmares (PS4)

Nul besoin de présenter ces titres déjà bien réputés avec un spin-off de la saga Yakuza mettant en scène un héros inédit avec un gameplay revu puisque les combats se font sous la forme du tour par tour et de l’action pur comme dans le reste des volets. Le second est un remake des deux premiers Tony Hawk pour les fans de skateboards et le dernier est l’excellent jeu de plateforme/réflexion de Tarsier Studios.

Parallèlement à ces jeux gratuits disponibles pour tous les abonnés PlayStation Plus, Sony a également signé pour proposer toute la saga Yakuza pour les abonnés PlayStation Plus Extra/Premium.

Dès ce mois d’août, ceux-ci pourront (re)goûter à :

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

D’ici la fin de l’année, Sony et Sega ajouteront les autres épisodes de la saga à savoir :

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Yakuza 6 The Song of Life

Si vous ne l’avez jamais fait, c’est l’occasion ou jamais de découvrir cette excellente saga.