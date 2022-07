Sony détaille certaines fonctionnalités du PS VR2

Sony continue à distiller un peu au compte-goutte des informations sur son futur casque de réalité virtuelle, le PS VR2. Aujourd’hui, le constructeur dévoile certaines fonctionnalités inédites sur le premier modèle.

Si on attend toujours d’en voir plus surtout côté jeux avec du gameplay, la campagne de communication autour du PS VR2 continue chez Sony. Pour aujourd’hui, on en sait un peu plus sur certaines fonctionnalités qui devraient faciliter la vie des futurs utilisateurs.

La première fonctionne est la vue transparente. Cette vue permet tout simplement de voir – à priori en noir et blanc votre environnement. Cela permet ainsi d’interagir avec votre environnement, prendre des objets comme les PS VR2 Sense ou tout autre sans devoir à chaque fois retirer le casque comme on le fait actuellement sur la majorité des casques de réalité virtuelle. Cette vue peut être gérer via une carte du centre de contrôle du PS VR2 facilement avec divers réglages possibles. Sony précise que cette vue sert pour la visualisation. On ne peut pas faire de capture vidéo avec.

Le conctructeur a prévu le coup pour les twitchers et youtubers. En effet, si vous possédez la caméra HD de la PS5, vous pourrez faire un live en mêlant le gameplay ainsi une incrustation de vous à l’image histoire que vos fans voient vos réactions et mouvements. Il faudra voir si on aura accès à un grand nombre de réglages possibles. A en juger par une des images ci-dessous, il semblerait que cette fonction doit pouvoir gérer les fonds verts.

Le PS VR2 possède des technologies de tracking bien plus avancés que sur le PS VR premier du nom. A l’instar de ce que permet les fonctionnalités AR d’Apple, les caméras embarqués du PS VR2 permettent de faire une analyse de la pièce et grâce aux contrôleurs PS VR2 Sense, vous pourrez définir la zone de jeu dans votre pièce. Ainsi, si vous vous rapprochez des limites de la zone que vous aurez prédéfini, le casque vous avertira. Bien pratique pour ne pas défoncer le vase de grand-mère 😉

Dernier point intéressant dévoilé par Sony, outre le mode VR qui permet de profiter des jeux et expériences VR à 360° avec une résolution de 4000 x 2040 HDR soit 2000 x 2040 par oeil à 90 ou 120Hz, le PS VR2 possède également un mode cinématique qui permet de regarder des fichiers multimédia ou des jeux non VR sur un écran de cinéma virtuel. Ce mode permet ainsi un affichage de 1920 x 1080 HDR avec une fréquence de 24 à 120Hz. En gros, vous pourrez très bien jouer à des jeux non VR avec le casque avec une impression de jouer sur un écran géant de cinéma. Dommage toutefois que Sony ait réduit la résolution à du Full HD. J’aurais pensé qu’il était possible de proposer une résolution supérieure au 1080p.

Au moment où j’écris ces lignes, Sony n’a toujours pas communiqué sur la date de lancement du PS VR2. Compte tenu du contexte général mondial, il est peu probable que Sony lance son PS VR2 cette année. A mon avis, on ne le verra pas dans les rayons avant début voire printemps 2023. D’ici là Sony a certainement plein d’infos, d’images et de vidéos à nous dévoiler pour sûr.

Pour rappel, le PS VR2 ne fonctionnera qu’avec la PS5.