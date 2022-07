1440p et de nouvelles fonctions avec la nouvelle bêta du firmware PS5

Les participants au programme de firmware bêta de la PS5 vont pouvoir tester de nouvelles fonctionnalités dès aujourd’hui. Pour les autres, il faudra sans doute attendre la rentrée prochaine.

L’une des fonctionnalités présentes dans cet firmware bêta est la possibilité de l’affichage en 1440p sur les écrans compatibles – majoritairement les moniteurs et non les TV. Si le jeu offre un rendu 1440p, il sera alors affiché à la résolution native. Pour les jeux tournant à une résolution supérieure, vous profiterez d’un downscaling vers le 1440p avec un anti-aliasing amélioré.

Pour plus facilement retrouver vos jeux, il sera possible de créer vos propres listes de jeux dans l’onglet Votre Collection. En tout il sera possible de créer 15 listes pouvant compter jusqu’à 100 jeux chacune.

Pour celles et ceux qui avaient du mal à déceler la différence ou ont besoin d’exemple pour entendre la différence entre le son stéréo et la 3D Audio, Sony a prévu une fonction de comparaison pour que vous puissiez décider en conséquence.

La reprise d’activité en cours sera simplifiée avec la présence d’un bouton sur la page de chaque jeu.

Sony détaille également quelques fonctionnalités sociales :

Demander le partage d’écran À présent, vous pouvez demander aux membres d’une Party de lancer le Partage d’écran pour regarder leur gameplay. Accédez à la carte de chat vocal, sélectionnez le membre de la Party auquel vous souhaitez envoyer une demande, puis sélectionnez [Demander le partage d’écran].

Notification de jeu joignable Lorsque vous rejoignez une party dont l’un des membres joue à un jeu que vous pouvez rejoindre, vous recevez maintenant une notification. Vous pouvez rejoindre le jeu directement depuis cette notification.

Afficher les profils de nouveaux amis Lorsque vous acceptez une demande d’ami dans la liste [Reçues], vous pouvez désormais afficher le profil de votre nouvel ami sous [Demandes acceptées].

Envoyer des autocollants et des messages vocaux dans la Game Base Dans la carte de la Game Base, vous pouvez envoyer des autocollants et des messages vocaux à vos groupes.



Pour le reste des utilisateurs, on verra probablement toutes ces fonctionnalités sur la mise à jour firmware à la rentrée.