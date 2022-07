Blackmagic Design annonce une nouvelle version de sa Pocket Cinema Camera 6K

Ces derniers mois, le constructeur Blackmagic Design s’est surtout focalisé sur des produits professionnels qui ne correspondaient pas vraiment aux besoins des créateurs de contenu. Cette fois-ci, avec un nouveau modèle de sa Pocket Cinema Camera 6K, le constructeur pourrait bien titiller l’intérêt de certains créatifs.

Prénommée tout simplement Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2, cette nouvelle caméra reprend bien des caractéristiques du précédent modèle. Blackmagic a certainement réduit les coûts en optant pour le même boîtier que le 6K Pro avec un écran 5 pouces tactile et ajustable – mais malheureusement toujours pas pivotable pour des tournages en mode vlogging – une plus grande batterie, la colorimétrie Blackmagic 5ème génération pour une grande précision des couleurs ainsi que le capteur Super 35 HDR d’une résolution de 6144 x 3456 avec 13 diaphs de plage dynamique pour capter un maximum de détails, deux ISO natifs et la monture d’objectif EF pour utiliser les objectifs Canon et compatibles. Vous pourrez shooter jusqu’à 60 images/seconde ou 120 images/seconde en mode Window.

La grande force des Pocket Cinema Camera de la marque est le système d’exploitation et l’interface imaginée par Blackmagic. C’est tout simplement, selon moi, la meilleure interface avec des commandes faciles d’accès via l’écran tactile – même si on a droit à quelques contrôles physiques également sur la poignée. On y règle assez facilement codecs, résolution, LUT 3D, HDR, timecode et bien d’autres options en quelques touchers.

Alors qu’est-ce qui différencie ce modèle G2 de son prédécesseur me demanderez-vous ? En fait, pas grand chose. Le constructeur a en fait retiré les filtres ND intégré au précédent modèle et utilisé un écran un peu moins lumineux que le 6K Pro. Cela permet ainsi de proposer une caméra sous la barre des 2000€ pour une qualité de prise de vue assez exceptionnelle histoire de concurrencer les hybrides tels les Sony Alpha 7IV ou les Canon. Au besoin, on peut toujours utiliser des filtres ND externes au besoin par la suite. Pour les créateurs de contenu, l’absence de ces filtres est moins gênant sauf si vous filmez souvent en extérieur. Par ailleurs, cette fois-ci, on a droit à la compatibilité avec des batteries type Sony NP-F750 de plus grande capacité histoire d’avoir une meilleure autonomie. Il y a également 2 connecteurs XLR (au lieu de un seul sur le précédent modèle 6K) ce qui devrait faciliter la prise de son avec deux microphones par exemple.

Une des nouveautés de ce modèle c’est qu’il intègre les données gyroscopiques qu’on peut ensuite utiliser sur le nouveau DaVinci Resolve afin de stabiliser les prises de vue. Il faudra voir à l’usage si cela permet de compenser l’absence de stabilisateur intégré à la caméra.

Je vous rappelle que toutes les caméras Pocket Cinema Camera sont fournies avec la version complète du logiciel DaVinci Resolve Studio. Quasiment tout peut être fait avec ce logiciel du montage vidéo, au compositing, à la colorimétrie jusqu’à l’export des fichiers dans tous types de formats. Cette version vaut seule 285€ ce qui est donc une bonne économie.

L’annonce de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 peut sembler curieux pour beaucoup, surtout pour des semi-pros et pros mais je pense que le constructeur cherche vraiment à toucher le public des créateurs de contenu qui veulent avoir plus de marge et de possibilités de production sans trop se ruiner.

A mon avis, toutefois, il manque encore une caméra chez ce constructeur qui répond véritablement à la majorité des créateurs de contenu répondant à divers critères comme l’encombrement, le poids, le mode vlogging grâce à un écran pivotable, une stabilisation intégrée, etc. Espérons que Blackmagic Design ait cela quelque part dans leurs labos de R&D 😉

La Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 est disponible pour 1925€. L’ancien modèle a été retiré du marché. La version Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro est toujours disponible pour 2395€ avec un meilleur écran et les filtres ND intégrés entre autres.