En cette morne période estivale il est bon de prendre son temps pour essayer des productions indépendantes disponibles sur le GamePass. Test express !

Sorti au printemps dernier, Road 96 poursuit sa carrière sur le service de jeu à la demande de Microsoft depuis les premiers jours du mois de juillet. L’occasion de passer sur le grill ce jeu indépendant réalisé par les Montpelliérains du studio Digixart qui réuni notamment des vétérans de chez Ubi. Ce titre a tracé sa route sur la plupart des machines du marché. Pour le coût d’un ticket aller Paris – Fontainebleau on peut se payer un mois d abonnement au Gamepass et vivre ainsi une aventure humaine bien plus dépaysante. Bon alors tu cliques ou tu pointes ?

Réfrénez donc cette envie de faire hurler le klaxon d’un 33 tonnes ! Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, Road 96 ne lorgne pas du côté de la simulation de conduite de poids lourds sur route désertique. Enterrez donc tout espoir de jouer les vieux routiers sympas, ce jeu d’aventure aux mécaniques dynamiques comme celles des productions de TellTale propose toutefois un RoadTrip assez « inédit ». Comprenez qu’il invite à suivre les pérégrinations routières de plusieurs jeunes protagonistes qui fuient les États-Unis ( enfin Petria) en 1996 pour se rendre vers une contrée plus verdoyante, située tout au Nord de la Route 96. Chacune des épopées impose de faire des choix, on fait du stop où l’on poursuit sa route à pinces, on rencontre des protagonistes sympathiques ou d’autres aux motivations plus obscures, on taille le bout de gras, on résout des énigmes, on tue le temps en jouant au Puissance 4. Gare le titre impose aussi de composer avec une jauge d’endurance qui oblige à s’alimenter ou à piquer un roupillon pour poursuivre l’aventure, on tente de survivre en commettant des petits larcins pour la bonne cause ou juste pour remettre ses finances à flot. Difficile de s’ennuyer. Si les périples s’achèvent assez « rapidement », Road 96 a le mérite de proposer des histoires non linéaires puisque pourvues de nombreux embranchements ou Iieux différents à découvrir. Malgré le ton parfois léger de ses tranches de vie, l’exode vers la contrée verdoyante s’avère éprouvante notamment lorsque l’on doit déjouer les contrôles/inspections à la frontière. Le terme d’aventure humaine est loin d’être usurpé tant ce jeu prend parfois aux tripes !

Bien qu’il boxe dans la catégorie du jeu d’aventure, Road 96 s’avère bien plus naturel que la plupart des jeux du genre. Ici pas d’exploration écran par écran, on crapahute assez librement dans des environnements en 3D aux interactions – certes – assez limitées. Et faute de pointeur à déplacer, interagir avec un élément (objet/perso) nécessite d’être à proximité pour faire apparaître des options pas toujours visibles au premier coup d’œil… ce qui n’est pas toujours hyper intuitif. Qu’importe les mécaniques restent assez accessibles et praticables au gamepad. Techniquement le jeu offre un rendu graphique un chouïa Borderlandesque aux persos et environnements cell shadés et colorés. Notez que le jeu dispose d’une galerie de personnages doux dingues et attachants que l’on a plaisir à retrouver, à recroiser à chaque fuite vers le grand Nord. Une escapade aux textes et menus en Français, les voix sont restées quant à elles en anglais… voire en américain. En effet Petria fait furieusement penser à l’Amérique gouvernée d’une main de fer par un despote lancé en pleine campagne électorale pour un second mandat. Achevons le tour du proprio en précisant que le jeu est ambiancé par une splendide bande-son aux sonorités très « eighties » puisque constituée de morceaux de synthwave composés notamment par The Toxic Avenger, Xilix ou Daniel Gadd. Du bonheur pour les cages à miel !