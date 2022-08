Pilotez avec classe avec un ensemble Dior sur GT7

Comme à chaque fois, les compétitions officielles World Series ont été l’occasion pour Sony et Polyphony Digital de faire des annonces plus ou moins importantes généralement la présentation de nouveaux bolides par exemple. Cette fois-ci, il s’agit d’une collaboration.

Sony et Polyphony Digital ont profité des Gran Turismo World Series 2022 qui se sont déroulés le week-end dernier pour annoncer leur collaboration avec la célébrissime marque de luxe Dior. Que fait la marque de luxe française dans un jeu de voiture me demanderez-vous. Tout simplement pour que vous puissiez piloter avec classe.

Ainsi, le pack Dior a été imaginé par Kim Jones, directeur artistiques des collections masculines de la marque. L’équipe de Polyphony Digital se sont efforcés de reproduit ses créations dans le jeu.

Ce pack sera disponible le 25 août prochain et comprendre une voiture vintage, la De Tomaso Mangusta, ainsi qu’une combinaison jaune et grise avec des chaussures Diorizon réinterprétées pour l’occasion. On retrouvera évidemment les motifs de la marque ainsi que le numéro 47 affiché sur la combinaison en référence à l’année du premier défilé de Christian Dior.

Ce pack sera disponible dans le garage des voitures de légende de Gran Turismo 7 moyennant des crédits. Polyphony Digital n’a pas dit combien cela risquait de coûter malheureusement mais compte tenu de la marque ne vous attendez pas à quelques milliers de crédits GT :p

8

En attendant, voici la vidéo et les images officielles de ce pack.

Gran Turismo 7 est disponible sur PS5 et PS4/Pro.