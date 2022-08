Deux compilations regroupant les shoot’em up Ray-series de Taito bientôt sur PS4 et Switch

Taito a un sacré paquet de grands classiques de l’arcade dans son catalogue pour pouvoir lancer nombre de compilations. Cette fois-ci, ININ Games et Taito préparent deux compilations de la célèbre série des shoot’em up Ray dont le plus connu est RayStorm.

Prévu sur PS4 et Switch, les deux compilations sont prévus pour 2023. On va ainsi pouvoir (re)découvrir de grands classiques du shoot’em up vertical avec les Ray-series dont le premier fut RayForce suivi de RayStorm et RayCrisis. Les deux compilations vont proposer les versions originelles mais aussi des versions modernisées en HD par les spécialistes du genre, l’équipe M2.

La première compilation nommé RayStorm x RayCrisis HD Collection sera proposée en édition physique et numérique et comprendra :

RayStorm

RayStorm NEO HD

RayCrisis

RayCrisis HD

La seconde compilation en version numérique se nomme Ray’z Arcade Chronology et comprendra :

RayForce

RayStorm

RayStorm NEO HD

RayCrisis

RayCrisis HD

Cette seconde compilation bénéficiera également de versions physiques sous la forme d’éditions limitée et collector avec divers goodies ainsi qu’un prototype de la suite de RayForce jamais diffusé nommée R-Gear.

Patience donc jusqu’à l’année prochaine si vous voulez (re)découvrir tous ces shoot’em up.