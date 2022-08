Square Enix annonce le remaster de Tactics Ogre pour novembre prochain

Les fans de RPG tactique ne peuvent pas ne pas connaître Tactics Ogre qui est un des grands classiques du genre et seconde volet dans la série Ogre Battle. Square Enix a décidé de le ressortir du placard et le moderniser pour toucher les nostalgiques comme les nouveaux venus.

Le titre originel avait été lancé sur Super Nintendo puis adapté sur PSone et Saturn. Créé par Quest Corporation et sous la direction de Yasumi Matsuno (Final Fantasy Tactics, Vagrant Story), Tactics Ogre offrait un gameplay au tour par tour avec un affichage en damier et en perspective. L’action se déroule dans les îles de Valeria en pleine guerre civile. C’est dans ce contexte que vous allez devoir incarner un certain Denam Pavel, jeune homme en quête de liberté et justice. Tout au long du périple, il pourra voir son équipe s’agrandir avec différentes classes chacune avec ses attributs spécifiques (armes, magies, compétences, etc.).

Avec Tactics Ogre Reborn, Square Enix reprend donc l’intégralité du contenu du jeu originel mais y apporte diverses améliorations. Ainsi, les graphismes ont été retravaillés en haute définition. Le système de combat a été modernisé tout comme le contexte sonore avec notamment des effets sonores recréés et des musiques réenregistrées en live.. Par ailleurs, toutes les cinématiques ont été entièrement doublées en anglais et en japonais.

Tactics Ogre Reborn est prévu sur PS5, PS4/Pro, Switch et PC pour le 11 novembre 2022. Les précommandes sont d’ores et déjà lancées. En bonus de précommande, vous aurez droit à une mini bande originale numérique avec trois musiques tirées de la bande originale. Si vous optez pour l’édition numérique premium, vous aurez droit à la bande originale intégrale du jeu. Si vous précommandez cette édition premium, vous aurez droit à bonus à 10 musiques chiptune extraites du Tactics Ogre original.