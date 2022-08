Le DLC Enfants du Ver arrive sur Back 4 Blood à la fin août

Les fans de shooting de zombies vont avoir de quoi moudre dans quelques temps puisqu’un nouveau DLC est prévu pour la fin du mois pour Back 4 Blood.

Warner Bros Games et Turtle Rock Studios annoncent donc la disponibilité le 30 août prochain du nouveau DLC nommé Enfants du Ver disponible gratuitement pour ceux qui possèdent le pass annuel ou ont acheté l’édition deluxe et ultimate de Back 4 Blood. Il sera disponible également pour un achat ponctuel.

Avec ce DLC, les fans vont pouvoir découvrir une nouvelle campagne et devoir affronter un nouvel adversaire appelé Dan le Prophète surarmé. Pour les fans de personnalisation, vous aurez également droit à 8 skins de personnages et 12 skins d’armes et bien entendu à de nouvelles armes, accessoires et cartes histoire de diversifier le plaisir.

Back. 4 Blood est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC