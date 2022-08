De nouvelles annonces de personnages et de commentateurs pour Street Fighter 6

Doucement mais sûrement Capcom distille les informations concernant son futur Street Fighter 6. Cette fois-ci, profitant du dernier EVO, l’éditeur dévoile deux nouveaux personnages et des commentateurs.

Capcom avait déjà confirmé Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie et Guile comme faisant partie des combattants de son futur Street Fighter 6. Le week-end dernier, Capcom dévoile images et vidéo à l’appui (cf. ci-dessous) deux nouvelles combattantes Kimberly, ses talents de ninja et son look 80s ainsi que le retour de Juri qu’on avait découvert pour la première fois sur Street Fighter IV.

L’une des nouveautés de Street Fighter 6 est l’intégration de commentaires à l’instar de ce qu’on a dans les simulations de football. Après avoir signé avec les commentateurs Vicious et Aru, Capcom fera également appel à Tasty Steve et James Chen, deux commentateurs vétérans du circuit Capcom Pro Tour. Ils pourront ainsi commenter vos parties si vous le souhaitez.

Street Fighter 6 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC pour 2023.