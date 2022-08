Devenez un flic américain dans Police Simulator Patrol Officers

Souvenez-vous de votre enfance. Certains d’entre vous ont certainement eu comme vocation de devenir policier. Que diriez-vous d’assouvir votre rêve avec une petite simulation développée par Aesir Interactive et prochainement disponible sur consoles de salon.

Astragon Entertainment et Microids vont lancer en France les versions PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X de Police Simulator Patrol Officers, la simulation créé par Aesir Interactive.

Comme son nom l’indique, Police Simulator Patrol Officers va vous permettre d’incarner l’un 8 des personnages disponibles et de vous lancer dans la carrière de patrouilleur dans une ville fictive nommée Brighton – aucun rapport avec la ville anglaise – sur la côté est des USA. Vous commencerez dans un premier temps à faire respecter le code de la route à vos concitoyens avant de petit à petit apprendre les ficelles du métier et devoir remplir des missions plus périlleuses comme gérer les accidents, rechercher et arrêter des suspects de vol, de blessures, de dégâts matériels ou de trafic de drogue. Avec votre progression, vous débloquerez de nouveaux éléments comme de nouvelles voitures de police, de nouvelles tâches mais également de nouveaux districts à couvrir.

Police Simulator Patrol Officers pourra être joué en coopération à deux. Imaginez le duo de patrouilleurs comme dans les films et les séries américaines et cela vous donnera une idée. A noter qu’il sera également possible de jouer en mode de patrouille libre pour un accès illimité à l’intégralité de la ville.

Evidemment en tant que policier, il vous faudra être exemplaire et donner l’exemple. De ce fait, si vous aviez envie de jouer les ripoux ou profiter de votre autorité, vous risquez de perdre des points pouvant conduire à votre licenciement.

Police Simulator Patrol Officers sortira donc prochainement sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X. La version PC sera également bientôt disponible via Steam en quittant son statut d’accès anticipé.