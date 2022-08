Test – Marvel’s Spider-Man Remastered – Une toile de luxe sur PC

BLOC INFO Date de sortie 12 août 2022 Editeur Sony Interactive Entertainment Développeur Insomniac Games, Nixxes Software Genre Action, Aventure Machines PC (existe sur PS5 également) PEGI 16

Sorti fin 2018 sur PS4 et PS4 Pro, puis disponible fin 2020 dans une version remasterisée sur PS5 aux côtés de Miles Morales, Marvel’s Spider-Man a su briller à plusieurs reprises. Un soft à la partition technique menée de main de maître par Insomniac Games qui débarque donc bien plus tard sur PC, pour profiter cette fois de l’arsenal technologique que ces machines ont à disposition.

Et même si la PS5 – plateforme sur laquelle se calque cette version PC – est équipée par AMD, ce sont bien les technologies Nvidia qui sont ici mises principalement en avant pour ce portage. Et ce, même si le FSR d’AMD, concurrent du DLSS est disponible au niveau des options. À ce titre, un mise à jour des drivers Nvidia, dédiée notamment à la prise en charge de ce Marvel’s Spider-Man Remastered, est désormais disponible. Elle devra être impérativement téléchargée pour profiter au maximum de cette version PC, pour tous les possesseurs de cartes graphiques de la gamme RTX. Réalisée par Nixxes Software, spécialiste des portages consoles vers PC (Marvel’s Avengers, Shadow of the Tomb Raider, Deus Ex : Mankind Divided…), cette conversion mise en effet sur la technologie RTX de Nvidia pour le Ray-Tracing, couplé au DLSS (super-échantillonnage par Deep Learning) afin de bénéficier d’un affichage 4K60 sans avoir forcément une RTX 3090 sous le capot. Tout cela pour offrir un rendu encore plus léché que sur la plateforme « next-gen » de Sony.

Dans les faits, le rendu est effectivement encore plus soigné. Mais la différence avec la version PS5 ne représente pas non plus un véritable fossé. Le frame rate cible réglable permettra cependant d’atteindre 144fps et plus sur les machines suffisamment puissantes. Un lointain songe pour tous les possesseurs de consoles « next-gen ». Ce test a été réalisé sur un configuration somme toute moyenne à l’heure actuelle, à base d’Intel Core i7 12700KF couplé à une GeForce RTX 2080Ti, 32 Go de RAM DDR4 3200 Mhz et un SSD NVMe Samsung 980 PRO PCIe4.0 7GB/s, similaire à ceux qu’il est possible d’ajouter dans une PS5. Le rendu s’avère sublime dans ce portage globalement bien optimisé pour « les machines qui plantes », mais finalement à quel prix ? Certes, on peut bénéficier aisément (sans ray-tracing) d’un frame rate pouvant atteindre plus de 100fps, en mode graphique Élevé voire Très Élevé, en 4KHDR, mais avec une configuration bien plus onéreuse qu’une « simple » PS5, si l’on considère son prix de vente conseillé.

Concernant le mode graphique utilisé pour ce test, nous avons pris le parti de jouer en 1440p DLSS activé et RTX callé sur Élevé. Le tout en mode Très Élevé global, Vsync désactivée, notre écran de test disposant du Gsync jusqu’à 144hz. Le résultat permet d’atteindre facilement les 90+fps. Avec néanmoins quelques chutes de frame rate à 60fps lors, par exemple, d’une descente de nuit dans les rues de New York depuis les hauteurs des plus hauts buildings. La faute au Ray-Tracing, extrêmement gourmand malgré l’activation du DLSS. En effet, avec la foultitude de reflets à gérer au niveau des vitres des immeubles et des carrosseries des véhicules, il y a de quoi faire et la machine ne chôme pas. Le résultat s’avère somptueux, cependant la perte en fluidité pose question. D’autant que les reflets dynamiques proposés Ray-Tracing désactivé s’avèrent agréables et bien gérés, même si moins tape-à-l’œil. Bien évidemment, les connaisseurs pourront arguer que la 2080Ti n’est pas vraiment le bon exemple côté gestion du Ray-Tracing, et ils auront raison. Au vu des performances affichées pour ce test avec ce modèle, nous pouvons clairement affirmer qu’une RTX 3070 devrait s’en sortir bien mieux côté ray-tracing à résolution et réglages équivalents.

J’appuie bien évidemment fortement sur la technique et les performances pour cette adaptation PC de Marvel’s Spider-Man Remastered, portage oblige au royaume de la recherche permanente de surpuissance qu’est finalement le monde du gaming PC. Mais ce n’est bien évidemment pas son seul intérêt. Titre first party pour Sony, ce Spider-Man débarque finalement sur PC certes bien plus tard, mais permettra, à ceux qui le souhaitent, de découvrir l’un des meilleurs titres basés sur l’univers de l’homme araignée. La possibilité de jouer via le combo clavier/souris n’est pas réellement un véritable argument, et l’on préfèrera jouer au pad Xbox 360 ou Series X, ou même encore PS5  (possible en USB). Le retour haptique du pad de Sony est d’ailleurs également pris en charge dans cette version PC.

Pour parler enfin gameplay et pas seulement technique, je dois tout d’abord avouer que je ne suis à la base pas un grand fan de la licence et plus globalement de l’univers Marvel. J’ai néanmoins pris énormément de plaisir à parcourir ce New-York « Marvelisé » aux côté de Spidey. Le gameplay et les sensations ressenties pad en main s’avèrent excellentes et m’ont rapidement séduit. Virevolter d’immeubles en immeubles est un pur régal et d’une facilité déconcertante. En outre, les (nombreux) affrontement ne sont pas en reste. Dotés d’une jouabilité à plusieurs niveaux assez profonde, les combats peuvent rapidement devenir subtils, avec un panel de coups disponibles assez fourni et varié. L’ensemble demeure cependant assez répétitif, comme on pouvait s’en douter dans ce genre de titres. On devient rapidement réticent à effectuer les mini-quêtes qui apparaissent çà et là en nous demandant de latter de la mauvaise graine. Les quêtes FedEx à base de recherche de sacs-à-dos et autres joyeusetés sont également rapidement lassantes. Le retour en ligne droite au scénario principal est donc inévitable et c’est quelque part tant mieux. Le rythme y est en effet soutenu et c’est bien là finalement le principal intérêt du titre. Même si l’on aurait aimé parcourir un peu plus ce Manhattan fictif version monde ouvert sur fond de quêtes secondaires un poil plus élaborées.