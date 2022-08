Warner Bros Games montre du gameplay de Red Hood, un des héros du futur Gotham Knights

Si vous suivez Playscope et l’actualité, vous savez que Gotham Knights, le prochain jeu de Warner Bros Games se déroulant dans l’univers de Batman, aura quatre héros jouables.

Après nous avoir montré en vidéo du gameplay avec Nightwing, Batgirl et Robin (je vous remets les vidéos ci-dessous), Warner Bros Games dévoile une vidéo de gameplay du quatrième et dernier héros disponible dans le futur Gotham Knights à savoir Red Hood. La vidéo permet de découvrir ce tireur d’élite au tempérament sanguin et ses compétences en combat rapproché. Il possède de plus des pouvoirs mystiques.

Pour rappel, Gotham Knights est un jeu d’action/aventure qui permet d’incarner ce quatuor de super-héros devant faire face à la criminalité dans Gotham City après la mort de son plus célèbre chevalier à savoir Batman.

Gotham Knights est prévu pour le 25 octobre 2022 sur PS5, XSX/S et PC.